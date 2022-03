„Warum i so a hohe Stimm’ hab’, weiß i ned.“ – Opus-Sänger Herwig Rüdisser macht keine große Wissenschaft um den Erfolg. Im sehenswerten Film zu ihrem Abschiedskonzert erklärte die Band am Samstag auf ORF2 ein Spezifikum von „Live Is Life“: Erstmals wurde ein simpler Konzertmitschnitt zum Nr.-1-Hit. Der Song und seine Entstehungsgeschichte vermittelten ein weltweit verständliches Lebensgefühl. „Na-Na, Na-Na-Na“ – es kann alles so einfach sein. Vier Burschen, die im steirischen Judendorf eine Musiker-WG gründeten, erobern plötzlich die Popwelt.

Eingängig ist auch der Titel – auch wenn in den Schülerstammbüchern Ende der 1980er alle möglichen Variatonen von „Live is Live“ bis „Leif ist Leif“ zu lesen waren. Aber völlig egal, fast alle Volksschulkollegen gaben den Song als ihr Lieblingslied an.

Wenn der Anfang auch leicht wirkt, so ist das Aufhören oft das Schwerste. Opus haben aber auch das bravourös geschafft.