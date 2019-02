Grimme-Preis: Böhmermann wieder ausgezeichnet

Preisgekrönte Serien

Insgesamt zeichnet das Grimme-Institut in diesem Jahr erneut 16 Produktionen aus. Von ihnen sind 13 den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zuzuordnen, drei privaten Anbietern. Darunter sind zwei Serien: „Hackerville“ ( HBO Europe/TNT Serie) und „Beat“ ( Amazon Prime Video), wie das Grimme-Institut am Dienstag in Essen mitteilte.