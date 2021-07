Götter, Agenten, Millennials: Neues bei Netflix und Amazon

After Life

Als seine Frau stirbt, fällt Tony (gespielt vom britischen Comedian und "The Office"-Schöpfer Ricky Gervais) in ein tiefes Loch. Er denkt zunächst an Suizid, doch dann beschließt er, die Welt mit seiner Anwesenheit zu bestrafen: Tony will fortan nur noch sagen und tun, wonach ihm der Sinn steht – ohne Rücksicht auf sein Umfeld. Damit macht er seinen Mitmenschen in der englischen Kleinstadt das Leben schwer. Bis dem verbitterten Tony auch mal jemand die Meinung sagt. Gervais is nicht nur Hauptdarsteller, sondern zeichnet auch für Drehbuch und Regie verantwortlich. Die sechs Folgen der schwarzhumorigen Serie sind ab heute (Freitag) bei Netflix zu sehen.

>> "After Life", Staffel 1, bei Netflix