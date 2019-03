Romantik, Horror und der Pumuckl: Neues zum Streamen

Isn't It Romantic

Mit romantischen Komödien kann Natalie ( Rebel Wilson) gar nichts anfangen – schließlich verläuft das Leben der New Yorkerin nicht gerade so, wie sie es in seichten Hollywood-Filmen gesehen hat. Im Job bekommt Natalie kaum Anerkennung, in der Liebe will es nicht so recht klappen und dann wird sie auch noch Opfer eines Taschendiebs. Beim Gerangel mit dem Dieb stößt sie sich den Kopf und wird bewusstlos. Als sie wieder zu sich kommt, findet sie sich in ihrem schlimmsten Albtraum wieder: Sie ist Hauptdarstellerin in einer jugendfreien Liebes-Komödie. Da darf nicht geflucht werden und wenn's mit dem Love Interest endlich zur Sache geht, wird zur nächsten Szene geschnitten. "Isn't It Romantic" (u. a. mit Liam Hemsworth) ist seit Donnerstag bei Netflix zu sehen.

>> "Isn't It Romantic" bei Netflix