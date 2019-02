Thriller-Spannung fürs Wochenende: Neues bei Netflix und Amazon

Killing Eve

Sandra Oh ist vielen vor allem für ihre Rolle der Cristina Yang in " Grey's Anatomy" bekannt. In der Thriller-Serie "Kiling Eve" mimt sie eine ehrgeizige Agentin, die sich mit einer hochintelligenten Killerin eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd durch Europa liefert. Für ihre Schauspielleistung wurde Oh Anfang des Jahres mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer TV-Drama-Serie geehrt. Zu sehen sind die acht Episoden der ersten Staffel bei Starzplay: Der Channel ist für 4,99 Euro für Kunden von Amazon Prime Video zusätzlich buchbar. Für 14 Tage gibt es auch ein kostenfreies Probeabo.

>> "Killing Eve", Staffel 1, bei Starzplay