Christiane Paul zu "8 Tage": Im Angesicht der Apokalypse

Man hört ja ständig von der Politikverdrossenheit, vor allem der jungen Leute. Viele hoffen, dass von den Künstlern bessere Lösungsansätze für unsere Probleme kommen. Ja, und das finde ich – was mich betrifft – schwierig. Denn Politik ist etwas sehr Komplexes und man sollte den Beitrag, den Künstler leisten, nicht überbewerten. Wir können für Aufmerksamkeit sorgen, aber es liegt im Aufgabenbereich der Politik, die Gesellschaft und die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, zu schützen und visionär weiterzuentwickeln. Die Überbewertung der Leistung von Prominenten finde ich da etwas problematisch. Daher ist es mir ein Anliegen, damit verantwortungsvoll umzugehen.

In Ihrer neuen Serie „8 Tage“ geht es um einen Meteoriten, der auf Europa fallen und den Kontinent auslöschen wird. Kann man das auch politisch deuten? Ist dieses Szenario als Metapher für den drohenden Zerfall der EU anzusehen?

Ja, ich denke schon. Und die Serie ist auch eine Art Anklage, in der die Politik nicht gut wegkommt. Der Meteorit ist eine vieldeutige Metapher. Ein Gedankenexperiment und eine Versuchsanordnung, bei der man studieren kann, wie sich Menschen in Extremsituationen verhalten. Er löst eine Umkehr der Flüchtlingsbewegung Richtung Osten aus und kehrt damit sozusagen die aktuellen Verhältnisse um. Und das finde ich einen tollen Gedanken: Zu überlegen, was passiert, wenn wir Europäer plötzlich flüchten müssen. In Länder, in die wir nicht wirklich hinwollen, und die uns auch gar nicht haben wollen. Länder, in denen unsere Währung nichts mehr wert ist und wir uns daher auch keine Wertschätzung kaufen können. Der Meteorit ist eine sehr treffende Metapher für die Situation der Europäischen Union, die sich aufzulösen scheint. Der Süden ist pleite, der Südosten hat mit Korruption zu kämpfen, im Osten sind die Rechts-Nationalen an der Macht, Frankreich und Deutschland haben eigene Probleme, England ist raus.