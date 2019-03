So haben Sie die Formel 1 noch nicht gesehen

Die Königsklasse auf vier Rädern steht noch still ( Saisonstart am 17. März in Melbourne), sie ist aber dennoch schon voll im Bilde. Auf der Streaming-Plattform Netflix ist seit Freitag (8. März) die Dokureihe „Formula 1: Drive to Survive“ abrufbar.

Zwölf Monate lang begleiteten die Produzenten den Formel-1-Zirkus auf Schritt und Tritt, auf und abseits der Rennstrecke. Entstanden sind zehn Episoden und fast sechs Stunden Spielzeit.