Gladiatoren-Serie "TATD": Star-Regisseur Emmerich besetzt Cast

Ende MĂ€rz ist Drehstart fĂŒr das erste Streaming-Projekt von Hollywood-Kult-Regisseur Roland Emmerich ("Independence Day“) in Rom. Nun wurde bekannt gegeben, wer neben Anthony Hopkins, der als Kaiser Vespasian an Bord ist, in der Gladiatoren-Serie "Those About To Die" zu sehen sein wird: Neu kommen unter anderem die Schauspieler und Schauspielerinnen Gabriella Pession, Jojo Macari und Tom Hughes dazu, wie die Produktionsfirma AGC Studios am Donnerstag bekannt gab.

Eine besondere Rolle kommt zudem Dimitri Leonidas zu - er spielt den Sklaven Flavius Scorpus, der mit ĂŒber 2000 Siegen einer der erfolgreichsten Wagenlenker der römischen Geschichte war, wie Co-Produzent und -Finanzier Herbert Kloiber jĂŒngst dem KURIER erzĂ€hlte. Die High End Productions, die Kloiber 2021 gemeinsam mit der deutschen Constantin Entertainment in Wien gegrĂŒndet hat, hĂ€lt auch die Vertriebsrechte fĂŒr Europa.