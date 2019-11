"Gesamtvergleich" zwischen ORF-Chef Wrabetz und Brunhofer

Es war angerichtet am Arbeits- und Sozialgericht Steyr: Heute, Montag, hätte dort ganztags die finale Runde in den gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem früheren Salzburger Landesdirektor Roland Brunhofer und dem von Alexander Wrabetz geführten ORF in Szene gehen sollen. Für die Öffentlichkeit wäre die Verhandlung ein spannendes Aufeinandertreffen geworden, hätte das doch Einblicke in den ORF-Job-Poker in politischen turbulenten Zeiten gewährt.