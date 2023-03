Gadenstätter und Settele im ORF: News einmal anders

Wie erzielt man das gestalterisch?

Gadenstätter: Es fängt schon bei der Kameraführung an. Wir besprechen im schon im Vorhinein, wie man ein bestimmtes Thema optisch umsetzt. Es wird dann sehr viel auf Musik geschnitten, auf Takt, auf Rhythmus. Für mich ist wichtig, dass ich die Vertreterin der Zuschauer bin. Wenn ich auf den Müllbergen in Ghana stehe, dann tue ich das stellvertretend für alle, die da vom Fernseher sitzen. Und: Manchmal muss man sich trauen, auch simplere Fragen zu stellen, die aber einfach auf der Hand liegen.

Als Journalistin ist man eigentlich darauf trainiert, besonders hochstehend zu argumentieren – ist das Fragen nach simplen Sachverhalten nicht gegen die Intuition?

Gadenstätter: Ja. Und manchmal gilt in der Branche, vereinfacht gesagt: Je länger die Frage, umso besser der Journalismus. Ich finde es bei gewissen Themen nicht sonderlich gut, weil man die Menschen auch mitnehmen muss. Und wir gehen stellvertretend für die Leute, die vor dem Fernseher sitzen, dorthin und stellen die Fragen, die sie vielleicht auch hätten.

Herr Settele, ich habe Sie kürzlich auf der Plattform Tiktok gesehen, wo sie für eine Recherche versuchen, Influencer zu werden. Wie fühlt es sich als Prominenz des guten alten Fernsehens auf dem Terrain jener an, die im Handstreich die jungen Zielgruppen erreichen? Das Fernsehen angelt ja oft vergeblich nach diesen Sehern.

Settele: Wir sind im Zuge anderer Recherchen darauf gekommen sind, dass der meistgenannte Berufswunsch zwischen 12 und 15 Jahren mittlerweile Influencer ist. Und dann habe ich mir eben eine Produktionsfirma angeschaut. Ich durfte erfahren, dass meine Vorurteile, denen sei einfach fad, definitiv nicht zutreffen. Wie es sich anfühlt? Es stimmt mich nachdenklich, dass das Ganze so sehr fragmentiert ist. Es gibt alles, von großem Blödsinn bis super Sachen. Aber: Sie müssen sich diesem Algorithmus völlig unterordnen. Das ist beinhart. Aus mir wird jedenfalls kein Influencer mehr.

Die drohende Klimakatastrophe ist das Thema unserer Zeit: Es scheint nur zwei Lager zu geben. Frau Gadenstätter, Sie haben sich des Themas „Klimakleber“ angenommen. Was haben Sie herausgefunden?

Gadenstätter: Grundsätzlich ist zu sagen, an der wissenschaftlichen Erkenntnis, auf die sich auch die „Letzte Generation“ beruft, gibt es nichts zu rütteln. Deshalb haben diese Menschen auch eine so große Angst und wollen etwas ändern. Aber ein Vertreter sagt auch in der Doku: Wenn das alles nichts bringt, dann werden wir einen Schritt weitergehen müssen. Wir könnten überlegen, die fossile Industrie zu sabotieren, wie z. B. in Großbritannien, wir könnten uns vorstellen, Zapfsäulen bei Tankstellen lahmzulegen. Und auf die Nachfrage, ob er wirklich glaubt, dass die Menschen in ihrem Ärger und ihrer Wut dann überhaupt auf den Gedanken kommen könnten, sich den Protesten anzuschließen, sagte er: „Es ist die letzte Möglichkeit, etwas zu tun.“