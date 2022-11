TV-Quoten: WM in Katar deutlich unter dem Niveau von Russland 2018

Portugal-Ghana bei ServusTV am stärksten

Der Salzburger Privatsender zeigte bisher fünf Begegnungen live. Diese erreichten im Schnitt ca. 287.000 Personen. Am stärksten performte am Donnerstag das Match Portugal gegen Ghana mit einer Durchschnittsreichweite von 371.000 Zuschauern. Der Marktanteil lag bei 22,6 Prozent (12+). Die Partie kam auch online bei ServusTV On gut an. Rund 141.000 Video Views wurden im Stream verbucht. Am wenigsten Personen zog bisher die Partie Uruguay gegen Südkorea vor die Bildschirme: 149.000 Zuseher waren im Schnitt bei ServusTV dabei. Der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent.