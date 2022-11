TV-Quoten: In Österreich kein Boykott des WM-Auftakts in Katar

Altere schauen weniger

Vor allem die ganz junge Zielgruppe schaute im ORF, der auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zeigen wird, das Eröffnungsspiel: Bei 56 Prozent lag der durchschnittliche Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen, wobei die erste Hälfte (64 Prozent) zugkräftiger war. Damit lag man deutlich über den Werten der WM vor vier Jahren (47 Prozent). Anders sieht bei den weiteren Zielgruppen aus: Bei den 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil, übers gesamte Spiel gerechnet, bei 39 Prozent (Russland-WM: 41 Prozent). Am geringsten war der Anteil der Zusehenden in der Altersgruppe über 50 mit 25 Prozent (Russland-WM: 32 Prozent).

Deutschland schaut anders

In Deutschland haben hingegen deutlich weniger Menschen die erste Partie gesehen als jene in Russland: Durchschnittlich 6,209 Millionen Menschen sahen am Sonntagnachmittag im ZDF zu. Vier Jahre zuvor hatten in der ARD im Schnitt noch 10,01 Millionen Zuschauer die Auftakt-Begegnung verfolgt. Auch beim Marktanteil war die Differenz deutlich. Am Sonntag lag er bei 28,2 Prozent. 2018 waren es an einem Donnerstag 52,0 Prozent.

Beide Spiele wurden am Nachmittag angepfiffen.