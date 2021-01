Freu!*: Wer ist dieser Knossi eigentlich?

Der Neo-Fernsehmacher ließ sich in seinem Stream feiern: Knossalla mit Plastikkrone („König des Internets“) zappelt aufgeregt im Gamingstuhl vor einer Greenscreen, auf der vor allem die Reizüberflutung herrscht. Userstimmen werden eingeblendet, ständig blinkt und funkelt etwas. Die Assoziation mit einem Onlinecasino kommt nicht von ungefähr: Knossalla war professioneller Pokerspieler und zockte regelmäßig in seinem Stream im Onlinecasino. Rechtzeitig zum Einstieg bei RTL hörte er damit auf. „Ich seh’ mich da nicht mehr“, so Knossi. Man müsse auch Verantwortung für das Publikum übernehmen. Jeder wird irgendwann erwachsen, scheint es.

Euphorie!

„Ich hab’ viel Zeit mit Stefan Raab verbracht“, erzählt er in seinem Stream, wie stets völlig aufgekratzt von der eigenen Begeisterung über die eigene Begeisterung. Knossi ist eine Art emotionales Perpetuum mobile: Er freut sich und freut sich dann über die eigene Freude. Die User kommentieren, dass sie sich mitfreuen und darüber ist Knossi dann euphorisch. Genauso wie über Raab: „Ich sitz’ dann da und saug’ das alles auf“, erzählt Knossi über seine Treffen mit dem TV-Pionier, der ihm aber einen strengen Maulkorb umgehängt haben dürfte, denn eigentlich, so der euphorische Knossi, dürfe er gar nichts erzählen. Die Fans erfahren deswegen vor allem, wie toll sich das alles für Knossi anfühlt. Euphorie!

Stefan Raab ist immer noch der Urmeter im deutschen Brachial-TV. Und Knossi, der ebenfalls nicht zurückschreckt, wenn etwas auch nur irgendwie Aufmerksamkeit verspricht, könnte ein möglicher Erbe des nur mehr im Hintergrund agierenden Raab sein.