ORF zeigt die Frauen-Fußball-EM 2025

Ob die Spielerinnen von Teamchefin Irene Fuhrmann den Sprung zur Fußball-EM 2025 in der Schweiz schaffen, ist noch offen. Sicher ist hingegen, dass die entscheidenden Matches sowie jene bei der Endrunde vom 2. bis 27. Juli im ORF zu sehen sein werden. Die European Broadcasting Union, die Vereinigung der Öffentlich-Rechtlichen Europas, hat sich die entsprechenden Übertragungsrechte an der UEFA Women's EURO 2025 gesichert. Damit ist klar, dass die Spiele vom ORF gezeigt werden.

Play-Off-Spiel als nächste Hürde

Das Hoffen und Bangen für das österreichische Team beginnt nach dem Scheitern an der direkten Qualifikation mit den Play-Off-Spielen auf ein Neues: Los geht es am 25. bzw. 29. Oktober gegen Slowenien. Gewinnt die ÖFB-Auswahl das Duell, geht es anschließend gegen den Sieger der Begegnung Rumänien gegen Polen. Auch die Play-off-Spiele werden live in ORF 1 und auf ORF ON übertragen.

ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter erklärt dazu in einer Aussendung: „Der ORF fördert den Frauen- Fußball seit Jahren, hochklassige Spiele und Reichweiten, die jenen der Männer um nichts nachstehen, sind der Lohn für diese Bemühungen. Eine mögliche EM-Teilnahme des Nationalteams würde all dem einen weiteren Push verleihen. Die Fußballfans können sich in jedem Fall auf eine spektakuläre EURO und eines der sportlichen Highlights 2025 freuen.“