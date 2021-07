Den Tsunami in Thailand von 2004 hat Aichner selbst in Khao Lak miterlebt. Damals habe noch keiner gewusst, was ein Tsunami ist. Als das Wasser immer höher stieg, habe er gedacht: „Jetzt geht die Welt unter“. Jahrelang habe er vom Wasser geträumt, erzählt Aichner. Auch in seinen Büchern versucht er dieses Erlebnis zu verarbeiten.

Flucht im Kleinkindalter

Ein Trauma gibt es auch in der Familie Bećirović aufzuarbeiten, die Flucht der bosnischen Familie vor dem Jugoslawienkrieg im Jahr 1992. Aus den damals noch acht Monate alten Zwillingsschwestern Mirnesa und Mirneta, die im niederösterreichischen Pressbaum aufwuchsen, wurden Polizistinnen und schließlich achtfache Weltmeisterinnen in der Kampfsportart Jiu Jitsu. „Vergangenheit ist Vergangenheit“, sagt Mirneta, die Eltern leben damit, aber sie würden in der Gegenwart leben.