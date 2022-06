Ex-Chefredakteur Walach verlässt Pilz-Blog "Zackzack.at"

Thomas Walach und die Zack Media GmbH gehen in Zukunft getrennte Wege - das gab sein früherer Stellvertreter, Ben Weiser, in einer Aussendung am Mittwoch bekannt. Der langjährige Chefredakteur von ZackZack war zuletzt als Geschäftsführer tätig.

Die Verabschiedung erfolgte bereits: Auf der „3 Jahre ZackZack“-Jubiläumsfeier am Dienstag sei er vor ZackZack-Club-Mitgliedern und Unterstützer*innen verabschiedet worden. Der Ex-Grüne Peter Pilz hat das Medium nach seinem Ausscheiden aus der Politik gegründet. Er fungiert als Herausgeber.