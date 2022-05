Bundeskriminalamts-Chef Holzer lässt Zackzack pfänden

Andreas Holzer, ehemaliger Leiter der SOKO Ibiza, und Peter Pilz, ehemaliger Politiker, werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden. Pilz, mittlerweile Herausgeber eines Onlineblogs, versucht, in zahlreichen Berichten ein (angeblich kriminelles) schwarzes Netzwerk zu enttarnen. Holzer, mittlerweile Leiter des Bundeskriminalamtes, sieht sich dadurch in ein schlechtes Licht gerückt und klagt fleißig gegen mutmaßlich ungerechtfertigte Vorwürfe.

In der Causa Kloibmüller-Chats (um die gestohlenen Nachrichten aus dem Handy des einstigen BMI-Kabinettschefs) gelang Holzer im Februar ein Sieg vor Gericht. Es handelt sich demnach um üble Nachrede bei der Behauptung, Holzer hätte Kloibmüller eine Telefonüberwachung verraten.

Der Online-Blog Zackzack hat zwei Mal darüber berichtet und von einem "gut belegten Vorwurf" geschrieben.