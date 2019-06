Neues Online-Medium: Jetzt setzt in Zukunft auf "ZackZack"

Stern, dessen Partei in den Umfragen den Einzug ins Parlament klar verfehlt, bekräftigte in der Aussendung, dass sie für "sinnvolle und zeitweilige Kooperationen mit ähnlich gearteten Parteien und NGOs" offen sei. "Die Zersplitterung der Linken macht mir große Sorgen. Oligarchen und Ewiggestrige werden sich über die voreilige Entscheidung der Grünen freuen. Schade um die ungenützte Chance", so Stern.

ZackZack als Gegenpol zur FPÖ-Medien

Die Liste Jetzt präsentierte gleichzeitig am Sonntag in einer weiteren Aussendung ihr neues Online-Medium ZackZack.at. "Alles aufdecken, nichts verstecken und bei den Richtigen anecken", beschrieb Herausgeber darin Peter Pilz das neue Projekt. "Seit Kurz die ÖVP zu einer der führenden Rechtsparteien Europas gemacht hat, rutscht Österreich in diesen Osten ab", gibt Pilz bereits im Editorial eine linkspopulistische Schlagrichtung vor.

Die wird auch in der ersten Serie fortgeführt. ZackZack starte mit dem Thema "Identitäre in der Polizei - wie aus Extremisten Polizisten werden". Dazu gebe es in den nächsten Tagen "neue Fälle und neue Fakten zur Sellner-Hausdurchsuchung".