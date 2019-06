Werner Kogler auf den Spuren des grünen Hypes in Deutschland

In Deutschland liegen die Grünen erstmals in der Geschichte auf Platz 1 in den Umfragen: 27 Prozent, Kopf an Kopf mit Angela Merkels CDU. Am vergangenen Donnerstag war die Chef-Meinungsforscherin der CDU, Viola Neu, auf Besuch in Wien und analysierte das Phänomen der Grünen. In Deutschland ist es nicht neu, bereits bei der Landtagswahl in Bayern wurden die Grünen in München stärkste Partei. In Österreich hat Werner Kogler die Grünen mit einem Überraschungserfolg bei der EU-Wahl wieder auf der politischen Landkarte platziert. Und der Chefanalyst der ÖVP, Franz Sommer, meint, dass der Hype nicht vorbei sei, sondern auch bei der Nationalratswahl im September durchschlagen werde.

Zunächst zum deutschen Befund, erstellt von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Viola Neu sagt, eine Basis für die breite Akzeptanz der Grünen sei, dass sie in die Mitte gerückt sind. Das Statement „ Die Grünen stehen für eine moderne, bürgerliche Politik“, bejahen 52 Prozent der deutschen Grün-Wähler. Auf einer Skala von eins, sehr links, bis zehn, sehr rechts, verorten sich die deutschen Grün-Wähler bei vier – nicht gerade das, was man als linksradikal bezeichnen würde.