Ex-Grünen-Chefin Glawischnig an der Spitze: Wer die Talks von ORF bis Puls4 dominiert

Und warum tritt Eva Glawischnig so oft auf? Die ehemalige Spitzenkandidatin und Grünen-Chefin hatte sich in den vergangenen Jahren eigentlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie nimmt aus Trainingsgründen an den Formaten teil: "Als Ein-Personen-Unternehmerin arbeite ich oft alleine an meinem Laptop und da merke ich, dass es mich fit hält, mich mit aktuellen Themen in Fernsehdiskussionen auseinandersetzen zu müssen", begründete die Ex-Grünen-Politikerin und gegenwärtige Unternehmensberaterin gegenüber "tag eins" ihren Eifer.