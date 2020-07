Erneut starke Quoten für "Liebesg'schichten und Heiratssachen"

Die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" konnten auch in der dritten Folge mit Nina Horowitz starke Quoten erzielen: Durchschnittlich 937.000 sahen am Montag in ORF2 zu, bei einem Marktanteil von 35 Prozent.

Damit lag die Kuppel-Show bei den Reichweiten hinter den Werten der Vorwochen, der Marktanteil blieb jedoch konstant: Zum Auftakt hatten durchschnittlich 1,022 Millionen eingeschaltet (Marktanteil: 33 %), bei Folge 2 waren es 1,028 Millionen gewesen (Marktanteil: 35 %).

Erfolg bei den jungen Sehern

Besonders in der jungen Zielgruppe bis 29 Jahre konnte das beliebte Format punkten: Hier kam die dritte Ausgabe auf einen Marktanteil von 24 Prozent. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es 20 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen erreichten die "Liebeg'schichten" diese Woche 22 Prozent, davor 21 Prozent.

Weniger erfolgreich verlief der gestrige Montag für die fürs junge Publikum konzipierte ORF1-Vorabendsendung "Magazin 1": Lediglich 18.000 Zuseher schalteten ein - bei einem Marktanteil von 2 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 3 Prozent.