Einsparungen beim "Standard": Zehn Personen betroffen

Beim Standard wird in der Redaktion gespart. Wie der KURIER in Erfahrung brachte, wird das Videoteam massiv gekürzt. Dieses bestand aus rund einem Dutzend Personen, von denen es künftig nur mehr drei geben wird. Die Einsparungen wurden am Mittwoch intern verkündet.

Standard-Geschäftsführer Alexander Mitteräcker bestätigte die Maßnahmen auf Anfrage.Ob Teile des Teams im Haus andere Verwendung finden, wollte er nicht kommentieren: "Es handelt sich um laufende Gespräche, deswegen möchte ich dazu nicht Stellung nehmen." Ein Grund für die Maßnahme sei jedenfalls in der Medienpolitik zu finden, so Mitteräcker: "Das Ausmaß, mit dem der ORF künftig online only Videos machen kann, hat uns gezeigt, wie schwierig der Markt künftig für uns sein wird."

