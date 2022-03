"Ein Krimi aus Passau": Die Idylle trügt gewaltig

„Der dubiose Zankl mit seiner unkonventionellen Art und Frederike, die bereit ist, angstfrei und professionell vorzugehen, sie könnten ein ganz gutes Ermittlerpaar werden“, meint Marie Leuenberger zur Figuren-Konstellation. „Für Mutter und Tochter, die als Journalistin in die Fußstapfen ihres bis dahin nicht genannten Vaters treten will, beginnt wiederum nun eine nächste Etappe.“ Man ist vermeintlich nicht mehr auf der Flucht vor der Rache des Clans und die Lösung des komplexen Falls gelingt Frederike und Zankl mit viel Humor.

Doch das Idyll trügt, wie sich in „Der Fluss ist sein Grab“ eine Woche später (7. April) zeigt. „Die Vergangenheit holt hier alle ein. Es ist wahnsinnig spannend, wie die Fäden, die davor aufgenommen wurden, weitergeflochten werden.“

Thriller

Es geht thrillerartig hart zur Sache, auch für die 42-Jährige selbst. „Ich liebe es, körperlich zu spielen, ich mag es, wenn ich in einer Szene jogge oder die Treppen hinauf laufe. Das ist mir viel lieber, als eine im Auto, bei der man die ganze Zeit nur herumsitzt. Aber am meisten interessiert mich die Psychologie der Figur.“

Die spielt sie sehenswert in einer Szene aus, in der Frederike erfährt, dass ein Mitglied des Clans in der Stadt ist. „Nicht schon wieder“, stöhnt da die Ex-Polizistin verzweifelt. „Das war tatsächlich improvisiert; die Kamera ist weitergelaufen und dann passiert so etwas – man fühlt in diesem Moment eben, verdammt, die ganze Scheiße geht von vorne los. Es freut mich total, dass diese Szene im Film drin geblieben ist. Dieser kurze Moment zeigt, wie es Frederike wirklich geht, was sie sonst ja nicht zeigen darf.“