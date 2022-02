Durchschnittlich 904.000 sahen Klammer-Film im ORF

"Klammer – Chasing the Line" erzählt die Geschichte von Klammers legendärem Olympiasieg. In die Rolle des Skistars schlüpfte Julian Waldner, Valerie Huber ("Kitz") spielt Klammers Ehefrau Eva.

Der Film war im Herbst in die Kinos gekommen und feierte in der Vorwoche bei ServusTV Free-TV-Premiere. Dort erreichte das Biopic mit durchschnittlich 307.000 Zuseherinnen und Zusehern einen Marktanteil von 11,2 Prozent. "Klammer – Chasing the Line" ist noch in der ORF-TVthek zu sehen und ab Dienstag auch bei Netflix verfügbar.