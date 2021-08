Drehstart für neue Comedyserie mit Nina Proll für ServusTV

Die Dreharbeiten für die achtteilige ServusTV-Comedyserie "Aus die Maus" mit Nina Proll in der Hauptrolle haben begonnen. Bis Mitte September wird an unterschiedlichen Orten in Tirol gedreht, Ende 2021 soll das Ergebnis beim Salzburger Privatsender zu sehen sein. Proll agiert in der Serie als einst gefeierte, nun gefeuerte Schauspielerin Bianca, die sich in einem Tierbestattungsinstitut widerwillig um die Trauerangelegenheiten ihrer Kunden kümmern muss.

Die einzelnen Folgen sind in sich abgeschlossen und bedienen unterschiedliche Genres wie Western, Abenteuer oder Soap, teilte ServusTV in einer Aussendung mit. Uli Brée zeichnet für Regie und das Drehbuch verantwortlich. An der Seite von Proll sind unter anderen Maria Furtwängler, Gregor Bloéb und Edi Jäger zu sehen.