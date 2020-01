Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Der Pass" gestartet

"Noch intensiver"

Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: „Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein. So erzählen wir einen ganz neuen Täter-Typus, der seinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu heraus agiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbst zu bestimmen. Wir werden sehen, ob sich Ellie Stocker und Gedeon Winter dem entgegenstellen, oder selbst zum Opfer werden. Ganz sicher wird ‚Der Pass‘ noch drastischer und intensiver, denn wir dringen tiefer in die dunklen Abgründe unserer Figuren ein.“



Die acht Folgen der zweiten Staffel von „Der Pass“ werden erneut vom Produzenten-Duo Quirin Berg und Max Wiedemann im Auftrag von Sky produziert. Executive Producer für W&B Television ist André Zoch. Als österreichischer Koproduzent ist auch die epo-film von Dieter und Jakob Pochlatko wieder mit an Bord. Regie und Drehbuch zu den neuen Episoden verantworten erneut Cyrill Boss und Philipp Stennert. Sie arbeiten auch hier wieder mit Kameramann Philipp Peschlow zusammen, der schon für die erste Staffel beeindruckende Bilder geschaffen hat. Seitens Sky Deutschland ist weiterhin Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich.