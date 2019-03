Dopingsünder Hauke in ORF-Talk: "Irgendwann war eine Lücke da"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

"Wir haben Werte. Ich habe auch Werte." - Nein, der ehemalige ÖSV-Sportdirektor für Langlauf und Biathlon, Markus Gandler, meinte nicht Blutwerte oder Dopingwerte, sondern sprach am Sonntagabend bei der TV-Diskussion "Im Zentrum" von anderen Werten. Von einer "Kultur in Österreich", den anderen ausreden zu lassen. Der nach den jüngsten Dopingvorfällen zurückgetretene ÖSV-Funktionär hatte sich zuvor darüber beschwert, vom deutschen Sportjournalisten Hajo Seppelt unterbrochen worden zu sein.

Dass TV-Diskussionen in Österreich von höherer Gesprächskultur getragen sind als in Deutschland, wäre eine neue Information.

Am Sonntagabend wurde über Werte im Sport diskutiert, unter einem wohl witzig gemeinten Titel: "Sp(r)itzensport – Geht’s nicht ohne Doping?"

Für zwei österreichische Langläufer ging es zuletzt offenbar nicht. Max Hauke und Dominik Baldauf sind im Zuge einer Polizeirazzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld des Blut-Dopings überführt worden. Und jetzt saßen sie auf der Gästetribüne im ORF-Studio.

"Hey, was tust du da?“

Hauke brachte auf den Punkt, was der Antrieb fürs Doping ist: Er sei im Juniorenbereich erfolgreich gewesen, Sechster bei einer Junioren-WM geworden. "Aber irgendwann war eine Lücke da, und ich habe im Endeffekt nur den Ausweg gesehen, dass das in Richtung Doping geht. Im Nachhinein würde ich am liebsten zu dem Max von damals zurückfahren und sagen: ‚Hey, was tust du da?‘“

Jetzt könne er es leider nicht mehr rückgängig machen, würde sich "am liebsten bei allen entschuldigen. Ich weiß, dass es ein Riesenfehler war, aber ich kann nicht zurückfahren."

Baldauf fügte an, er sei "mit gewissen Leuten in Kontakt" gekommen, "da ist man dann im Zwiespalt". Sie hätten die falsche Entscheidung getroffen, um sich ihren "Kindheitstraum", nämlich gute Ergebnisse im Langlauf, zu erfüllen. Die Heim-WM in Seefeld sei dabei ein besonderer Antrieb gewesen.

Hauke: "Ich wollte zeigen, was in mir steckt, dass ich auch kann, was alle anderen können."