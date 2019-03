"DOKeins": Hanno Settele und der Problemfall Frühstück

Ein Apfel aus der Steiermark, palmölfreier Brotaufstrich – das klingt doch nach einem umweltfreundlichen Start in den Tag. Oder nicht?

Denn – so erfährt man in der Doku „Dirty Hanno – Umweltsünder wider Willen“ – auch wenn der Apfel vorbildhaft aus Österreich kommt, so hat die Lagerung bis zum Winter wieder Energie verbraucht. Und auch der Verzicht auf Palmöl ist zwar löblich, doch längst nicht alle Alternativen sind automatisch nachhaltig. „So wie es ausschaut, ist mein Frühstück ein einziger umwelttechnischer Problemfall!“, stellt Hanno Settele fest.