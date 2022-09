"Do Revenge" bei Netflix: Warmherziger Rachefeldzug

Drea (Camila Mendes, „Riverdale“) will ihrem Ex eine Lektion erteilen: Der schmierige Schul-Schönling hat Nacktfotos von ihr verbreitet und dadurch ihr Yale-Stipendium in Gefahr gebracht. Folgen hatte das für ihn keine – dem Patriarchat sei Dank, meint Drea.

Eleanor (Maya Hawke, „Stranger Things“) will sich an der gleichaltrigen Carissa rächen, die sie gegen ihren Willen geoutet und zu unrecht als übergriffig gebrandmarkt hat.