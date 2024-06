Gründerboom beim digitalen Radio: 28 neue Sender starten

28 private Radiosender starten an diesem Freitag in Österreich via Antenne und DAB+. Das bringt einen massiven Schub für den bisher bedingt attraktiven digital-terrestrischen Rundfunk-Standard, der seit mehreren Jahren in neuen Autos verbaut wird.

Österreichs größtes Privatradio kronehit, an dem der KURIER beteiligt ist, lanciert u. a. Radio Rot Weiß Rot und Radio Super 80s. In Summe 30 Radioprogramme sind künftig österreichweit digital-terrestrisch zu hören.