Diese deutschsprachigen Serien erwarten uns 2022 bei Netflix

Neue Serien

In der achtteiligen Serie "Achtsam Morden" (Arbeitstitel), beruhend auf dem gleichnamigen Buch von Karsten Dusse, geht es um einen erfolgreichen Anwalt, der nach einem Achtsamkeitsseminar versehentlich zum Mörder wird.

Die Thriller-Serie "Liebes Kind" (AT) basiert ebenfalls auf einer Buchvorlage und lotet menschliche Abgründe aus.

Nach dem Erfolg von "How To Sell Drugs Online (Fast)" startet mit "King of Stonks" die nächste Serie aus dem Produktionsstudio btf (bildundtonfabrik). Die Hauptrolle in der sechsteiligen Serie rund um den Größenwahn in der Finanzwelt spielt der Österreicher Thomas Schubert. Ebenfalls zu sehen: Matthias Brandt.

Neues gibt es auch von den Autoren hinter "4 Blocks": In der Action-Thriller-Serie "Kleo" schlüpft Jella Haase (siehe Titelbild) in die Rolle einer Stasi-Killerin auf Rachefeldzug.

Eine Fortsetzung gibt es für die "Barbaren", die in eine zweite Staffel gehen. Wieder in der Hauptrolle: Laurence Rupp. Die Regie übernimmt Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky.

Auch Sisi-Fans bekommen für Seriennachschub: Devrim Lingnau und Philip Froissant werden voraussichtlich im Frühjahr in "The Empress" als Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph zu sehen sein.

Die Schöpfer von "Dark", Jantje Freise und Baran bo Odar, melden sich mit der neuen Mysteryserie "1899" zurück.

Nach "Freud" die nächste Zusammenarbeit zwischen ORF und Netflix: die Serie "Totenfrau", basierend auf der Bestsellerreihe von Bernhard Aichner. In der Hauptrolle: Anna Maria Mühe.

Bingewatching-Material aus der Schweiz kommt mit der SRF-Serie "Neumatt", die im Herbst erfolgreich im Schweizer Fernsehen zu sehen war. Erzählt wird die Geschichte einer Familie zwischen Finanzwelt und Bauernhof.