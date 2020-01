Die grüne Lunge im Fernsehen: Mythos Wald bei Arte

Märchenhaft geht es u. a. in „Das kalte Herz“ (22. Jänner, 20.15 Uhr) zu: Im Schwarzwald verkauft der mittellose Peter sein Herz an zwielichtige Gestalten, um an Geld zu kommen.

So will er die schöne Lisbeth für sich zu gewinnen. Doch der Plan geht nach hinten los – Lisbeth will nichts von ihm wissen und Peter muss irgendwie sein Herz wiederbekommen.