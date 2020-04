"Die Getriebenen": Diese Merkel flucht auch

Der Film beginnt auf einem Flur, mit einer Traube von Menschen, zielstrebigen Schritten und einem schnellen Briefing für die Kanzlerin. Es sollen noch viele solcher Szenen folgen. Man ist unterwegs, telefoniert, verhandelt. Immer mit dabei: Berater, Dolmetscher, Sicherheitspersonal. So temporeich wie für die Politiker geht es auch in "Die Getriebenen" zu – der Name ist Programm.

Zwischen die Spielfilmszenen sind immer wieder originale Aufnahmen und Nachrichtenbeiträge geschnitten: Von der wirtschaftlichen Lage Griechenlands über jenen Moment, als Merkel im Fernsehen ein Flüchtlingsmädchen eher ungeschickt tröstete bis zu ihrem berühmt gewordenen Satz "Wir schaffen das".

Wer die politischen Details von 2015 nicht mehr genau am Schirm hat, wird jedoch ein wenig verloren zurückgelassen. Die damaligen Missstände im BAMF werden zum Beispiel als Allgemeinwissen vorausgesetzt, was die Zuseher aus Deutschland wohl präsenter haben dürften, weswegen sie BAMF auch nicht googeln müssen (es ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).