"Der Schwarm“ hatte im ORF im Schnitt 616.000 Zuseher pro Folge

Die Öko-Thrillerserie „Der Schwarm“ haben auf ORF 1 von 6. bis 8. März im Schnitt 616.000 Zuseherinnen und Zuseher pro Folge verfolgt. Episode 2 war mit durchschnittlich 765.000 Zuschauern am zugkräftigsten. In einer Aussendung strich der ORF speziell die Live-Stream und Video-on-Demand-Nutzung in der ORF-TVthek hervor. Im Schnitt erzielte die internationale Koproduktion nach dem gleichnamigen Bestseller von Frank Schätzing eine Online-Durchschnittsreichweite von 46.000 und war damit eine der bisher meistgenutzten Serien der TVthek.