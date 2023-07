Debatte im ORF über ORF-Gesetz: Kleine und mittelkleine Fische, große Heuschrecken

Kleinkrieg

Vielleicht kann man sich dennoch eine kleine medienpolitische Phänomenologie erlauben: Es wurde also das ORF-Gesetz im ORF debattiert, und wir schreiben hier über die Debatte des ORF-Gesetzes im ORF in einem privaten Medium. Alle bemühen sich da extra um eine äquidistante Sicht, und das hat sich "Report"-Chef Wolfgang Wagner sicher auch, ganz sicher speziell bei der Frage an Grünberger, ob es sinnvoll ist, dass der VÖZ durch die Beeinspruchung des neuen ORF-Gesetzes in Brüssel dem "ORF-Publikum schaden" wolle und einen "Kleinkrieg" gegen den ORF führe. Schließlich leitete auch der ORF die Debatte mit der Feststellung ein, dass es im Folgenden um Transparenz und Offenheit gehe ein, und die Frage zumindest war transparent und offen.

Die beiden Debattierenden tauschten sich jedenfalls über die Eckpunkte der vorangegangenen bzw. abgefahrenen Debatte rund um die Haushaltsabgabe aus, und sie wählten das bereits erwähnte Generalthema groß und klein. Aus der Sicht Grünbergers ist der ORF "übermächtig" mit diesen öffentlichen Beihilfen, er hat dadurch "sehr viel mehr Power im Wettbewerb". Was der gebührenfinanzierte ORF täglich online veröffentliche, sei "in etwa doppelt so stark wie jede Zeitung in Österreich, die zur Zeit erscheint". Groß, sie merken schon.