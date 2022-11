Birgit Minichmayr: "Mich zieht dieser Ball nicht an"

Birgit Minichmayr spielt im internationalen Serienprojekt „Das Netz“ eine Anwältin, die auf üble Machenschaften im Fußball stößt. Die Serie „Spiel am Abgrund“ startet am Donnerstag (3.11.) in der ARD (20.15 Uhr).

von Peter Temel