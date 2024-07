In einer Aussendung bestätigt der ORF die Info und zitiert Ö3-Channelmanager Michael Pauser: „Daniela Linzer bringt als Highlight- und Moderationschefin langjährige Erfahrung und tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer mit, was die Ö3-Programmqualität stärkt." In den letzten Monaten habe man intensiv am Programm und neuen Formaten gearbeitet. „Nun können wir mit der komplettierten neuen Führungsriege in die Zukunft gehen und somit sicherstellen, dass Hitradio Ö3 auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Leben unser Hörerinnen und Hörer spielen wird.“

Wechsel ins Management

Die 46-Jährige blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Privatrundfunk-Business zurück. Sie war u. a. bei 88.6 und Puls4 und jahrelang Co-Moderatorin der kronehit-Morgenshow. 2021 wechselte sie ins Management und übernahm den Programmbereich beim erfolgreichen Privatsender. Bei kronehit war sie seit dessen Gründung an Bord.