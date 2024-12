„Dancing Stars - Das Casting“ brachte Finale mit Gänsehaut-Moment

Sie habe in ihrem Tanzpartner wirklich Bond gesehen, meinte Mizera nach deren Performance, die die Jury begeisterte

Mit Amateur Richard Kaan zauberte die 27-Jährige zum Abschluss der gelungenen Castingshow eine graziöse „James Bond“-Performance aufs Parkett, bei der selbst Jury-Bösling Balázs Ekker einräumte: „Wir haben alle Gänsehaut gehabt.“ Jurorin Missy May war zu Tränen gerührt und meinte: „Du hast Woche für Woche das Maximum gezeigt, was man mit einem Partner erreichen kann.“

Enger war das Rennen bei den Männern – neben Seebauer noch Michele Cantanna und Ivan Dubinin. Tänzerisch hätte jeder entsprochen, meinte Jurorin Maria Angelini-Santner. Den Ausschlag könnte Final-Überraschungsgast Bruce Darnell, der möglicherweise als Juror im Frühjahr wiederkehrt , gegeben haben. Er sagte über Seebauer: „Er hat etwas Anderes, was die anderen Jungs nicht haben.“

Ein wenig herauszustechen war Teil der Taktik des 26-Jährigen, dessen Tanzpartnerin in Graz, Julia Kaufmann, auch im Finale war. Denn: „Man hatte nur kurze Zeit zu überzeugen. Da muss man sich ein bisschen auf eine besondere Art positionieren.“

Die Entscheidung fiel der Jury bei den Männern schwerer, als bei den Damen: die bisher letzte "Dancing Stars"-Gewinnerin Missy May, Final-Überraschungsgast Bruce Darnell, Balázs Ekker und Maria Angelini-Santner

Was man als Zuschauer von „Dancing Stars – Das Casting“ lernen konnte – Tanz ist eine internationale Sprache. Aber „die Bedingungen war nicht einfach und alle 24 Tänzer waren stark“, sagte Mizera, die seit dem dritten Lebensjahr tanzt. „Es war zeitintensiv und sehr, sehr viel Emotion dahinter“, ergänzte Seebauer.

Mizera, u. a. ukrainische Staatsmeisterin in Professional Ballroom, wollte mit ihren Tänzen „Geschichten erzählen. Wenn man mit Amateuren tanzt, dann kann man nicht nur Basic-Schritte zeigen. Das würde niemand sehen. Ich wollte aber ihre besten Seiten zeigen.“

Promi noch unbekannt

Am 14. März startet „Dancing Stars“ in ORF 1. „Live im Ballroom mit Publikum, das wird ein schwierigerer Job. Aber jetzt wissen wir, was passiert, wir bereiten uns vor und ich freue mich, meine Leidenschaft für den Tanz mit einem großen Publikum zu teilen“ sagt Mizera, die schon einmal bei einem „Dancing Stars“-Opening dabei war. Und Seebauer ist zuversichtlich, dass es funktionieren wird. „Wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist. Wir werden uns auch noch gute Tipps holen von den Profis, die länger dabei sind.“