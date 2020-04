Corona: Österreicher informieren sich weniger über Social Media

Die Österreicher wenden weniger Zeit als in den ersten Tagen der Ausgangsbeschränkungen auf, um sich über das Coronavirus zu informieren. Nach wie vor ist der ORF die wichtigste Nachrichtenquelle, gleichzeitig ist die Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte gestiegen. Die Nutzung von Social Media zur Informationsbeschaffung ist gesunken, wie aus einer Studie des Gallup-Instituts hervorgeht.

Österreicher fühlen sich besser informiert

Das Institut hat bereits Mitte März eine Umfrage über die Mediennutzung der Österreicher in der Krise durchgeführt. Am 7. und 8. April wurden nun erneut 1.000 Personen online befragt. Die Studie, die repräsentativ für die webaktive Bevölkerung ab 16 Jahren ist, wurde am Freitag präsentiert.

Waren es in den ersten Tagen des Shutdowns noch mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten, die täglich zwei Stunden und mehr damit zubrachten, sich auf den letzten Stand über Covid-19 zu bringen, so waren es in den Tagen vor Ostern nur noch 30 Prozent. Das liegt laut Gallup-Geschäftsführerin Andrea Fronaschütz auch daran, dass sich die Bevölkerung inzwischen noch besser informiert fühlt (83 Prozent gegenüber 77 Prozent im März).