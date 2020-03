Coronavirus: Die FPÖ legt ihre Anti-ORF-Kampagne auf Eis

Vergangene Woche: "Endlich GIS-frei"

Das Timing hätte für die Kampagne war nicht geglückt. Vergangene Woche hatte Hofer noch in sozialen Medien verkündet, er sei "endlich GIS-frei". Er zeigte in einem Video, wie man sicherstellt, dass man keine ORF-Programme mehr empfangen kann. Allein am Sonntag sahen mehr Menschen die "Zeit im Bild" als jemals seit Einführung der elektronischen Quotenmessung dabei waren.