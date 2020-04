Corona-Konzert von Gabalier: Manspreading am virtuellen Lagerfeuer

Die eigene Klientel bediente er, wie auch an den zahlreichen Facebook-Kommentaren abzulesen war, einwandfrei. Deutlich über 20.000 Nutzer waren bei den Live-Spitzenzeiten gleichzeitig dabei, am Ende des Abends lagen die Gesamtzugriffe schon bei mehr als 400.000.

Nervös "wie als achtjähriger Bub vor der Erstkommunion" sei er gewesen, sagte er, angesichts des ungewohnten virtuellen Auftritts ohne Live-Publikum. Ålter Stadl statt Olympiastadion gewissermaßen, aber mit noch mehr Zuschauern.

STS-Cover

Den Stückerln aus dem eigenen Songkatalog ("Mit dir", "Neuer Wind") fügte Gabalier einige Cover-Versionen hinzu. "Gö, du bleibst heut Nacht bei mir" von STS wurde geboten - in Zeiten der Quarantäne hätte man "heut Nacht" wohl auf "14 Tage" umtexten müssen.

"Father and Son", "He’s Got The Whole World in your Hands" und dann auch noch Peter Alexanders "Sag’ zum Abschied leise Servus": Gabalier kredenzte eine Mischung aus Jugendlager-Liedgut und ein bisschen was Schönes für die Senioren. Dazu noch die derzeit massenverträgliche Botschaft, dass ein bisschen Innehalten gar nicht schlecht sei.

Kerzerl anzünden

"Ein gespaltenes Land findet zur Mitte zurück und haltet wieder zusammen", singt er in "Neuer Wind". Vielleicht zünde sich in diesen Zeiten "der eine oder andere ein Kerzerl an" und schaue wieder "hinauf zum Himmelvater", sagte er zum Schluss des Livestreams.

Es wäre nicht Gabalier, würde er in der vielzitierten Rückbesinnung nicht auch eine Chance für seine eigenen traditionalistischen Inhalte erblicken. Die ankündigte halbe Stunde wurde auf fast die dreifache Spielzeit ausgedehnt.

Ob sich durch Corona wirklich etwas ändert, ein "neuer Wind" weht?

Sagen wir es vielleicht mit einem älteren, fast schon zeitlosen Lied zum Thema "Wind", diesfalls von Josef Hader:

"Da Wind waht uns zum Billa

Und waht uns ins Büro …"