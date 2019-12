"CopStories" in Spielfilmlänge: Raues Weihnachtsfest

Der 49-Jährige spielte zuletzt unter anderem in der BBC-Produktion „World on Fire“ an der Seite von Helen Hunt (über den Streamingdienst TV Now abrufbar) und steht derzeit mit Anke Engelke für eine Netflix-Serie vor der Kamera.

Auch Kottal hat gut zu tun, ist am 27. Dezember in der ARD in der Literaturverfilmung „Der Club der singenden Metzger“ zu sehen sowie ab 20. Dezember im Kinofilm „Glück gehabt“.