Das gesamte Interview mit Collien Ulmen-Fernandes

KURIER: Rabenväter oder Superdads - das klingt zunächst ein bisschen nach schwarz und weiß. Die Wahrheit ist meistens in der Mitte. Aber wie haben Sie die Redaktion so nach den passenden Vätern gesucht?

Collien Ulmen-Fernandes: Wir wollten natürlich alles darstellen, was es in Deutschland an Vätern gibt und haben deshalb auch eine breite Range zusammengestellt. Wir haben eine Familie mit zwei Vätern. Wir haben eine Familie, in der er Vollzeit arbeitet. Sie arbeitet Teilzeit. Also eher das klassische Modell. Dann haben wir eine Familie, bei der beide sehr viel beruflich reisen müssen. Und wir haben einen Hausmann dabei. So wollten wir die breite Vielfalt des Landes darstellen.

Warum glauben Sie, nehmen Sie noch immer so wenig Väter Elternzeit?

Ich glaube, dass es ganz viel mit Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun hat. In Umfragestudien, in denen Frauen, befragt worden sind, was sie von einem Mann möchten, gaben viele an, dass der Mann das meiste Geld nach Hause bringen soll. Auf der anderen Seite wollen die gleichen Frauen aber auch, dass er ganz viel zu Hause ist und sich einbringt und für Kinder und Haushalt zuständig ist. Das ist in der Tat ein bisschen widersprüchlich. Insofern braucht das Land nicht nur neue Männer, sondern auch neue Frauen, weil man sich von all diesen Ansprüchen, die man an die Väter hat, auch freimachen muss. Wenn der jetzt mehr zu Hause sein soll, dann kann er ja nicht gleichzeitig das Hauptfamilieneinkommen verdienen.

Wie würden Sie denn diese neuen Väter definieren, was müssen die mitbringen?

Die Rolle als aktiver, moderner Vater definiert man so, dass er sich genauso für die Kinder verantwortlich fühlt wie die Frau. Man denkt, das sei eine Selbstverständlichkeit, ist es aber leider nicht. Tatsächlich fallen nur 16 Prozent aller Väter in diese Kategorie. Es ist aber verdammt wichtig für die Kinder, dass sie engagierte Väter haben. Die Kinder, bei denen der Vater gleichermaßen für die Kinder zuständig ist und wirklich aktiv involviert ist, die schneiden im Berufsleben besser ab, haben eine höhere Empathiefähigkeit, höheres Selbstbewusstsein. Es hat nur positive Effekte auf die Kinder, wenn sich eben beide Elternteile intensiv um sie kümmern.

Woher stammen diese Daten?

In einer repräsentativen Online-Befragung mit 3000 Vätern wurden sie abgefragt. Und diese große Umfrage hat eben ergeben, dass nur rund 16 Prozent der Väter in die Kategorie aktiver Vater fallen. Ich finde es doch sehr schockierend, dass wir da immer noch so hinterherhinken.

Liegt es vielleicht auch daran, dass eben auch die Einkommensmöglichkeiten für Frauen noch nicht die gleichen sind?

Ja, so wird immer wieder argumentiert: Weil die Frau weniger verdient. Wenn man in einem Unternehmen eine Frau einstellt, läuft man eher Gefahr, dass sie vielleicht später mal in Elternzeit geht. Wenn jetzt aber gleich viele Väter in Elternzeit gehen würden wie Mütter, würde sich das Problem von selbst erledigen. Insofern ist das natürlich ein Teufelskreis.

Es geht in der Doku auch um ein homosexuelles Paar, das Kinder adoptiert hat. Dass dabei traditionelle Rollenbilder wegfallen, hat laut soziologischen Forschungen auf die Entwicklung der Kinder wenn, dann nur positive Auswirkungen. Was haben Sie da rausgefunden? Homosexuelle Paare sind ja sicher im Alltag noch vielen Vorurteilen ausgesetzt.

Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen ganzen Tag bei denen verbracht und dabei haben wir uns natürlich auch privat unterhalten. Es ist wirklich extrem, was für Vorurteilen die beiden ausgesetzt sind, und dass eben viele meinen: Das kann ja gar nicht gut gehen, zwei Väter. Sie bekommen auch permanent Ratschläge: Pass mal auf, ein Kind hält man so! Dabei haben die schon zwei Kinder, und wissen ja mittlerweile auch, wie man sich um Kinder kümmert. Die sind so eine rührende Familie. Von den beiden würde ich mich sofort adoptieren lassen, wenn ich noch mal Kind wäre. Es war so behaglich und kuschelig bei denen. Die sind wirklich ein zauberhaftes Paar.

Es geht auch um Arbeitszeitmodelle. Ist ein modernes Familienmodell noch machbar mit einer 40-Stunden-Woche?

Das ist eben die Frage. Unsere Experten und Expertinnen haben gesagt, dass es neue Konzepte brauche, dass man vielleicht von der 40-Stunden-Woche abrücken solle, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf natürlich leichter wäre, wenn man sich nicht entscheiden müsse, ob einer Teilzeit und der andere Vollzeit arbeitet. Und wenn man mehr Home Office anbieten würde, unabhängig von einer Pandemie, wenn die Arbeitszeiten generell reduziert würden, so dass eben beide meinetwegen 30 Stunden in der Woche arbeiten. Aus persönlicher Erfahrung heraus kann ich das aber nicht beurteilen, weil es bei uns ja noch mal ganz anders aussieht. Wir arbeiten beide projektbezogen und einer von uns ist immer beim Dreh. Aktuell meistens eher ich. Dadurch haben wir nochmal ein ganz eigenes berufliches Konstrukt.

Ein Experte in der Doku sagt: Was jetzt Rolle ist und was Biologie ist, das kann man so genau gar nicht sagen. Klingt spannend.

Man findet ja keine nicht beeinflussten Menschen. Jeder ist mit gewissen Rollenbildern aufgewachsen. Das macht den gesamten Bereich der Genderforschung so spannend, herauszufinden, was erlernte Rollenbilder sind und was wirklich mit der Biologie zusammenhängt. Genau deswegen ist die Väterforschung so spannend und so wichtig.

Ich fand auch spannend, dass ein Stiefvater seinen eigenen Vater ähnlich bewertet hatte wie nun sein Stiefsohn ihn bewertet hat, ohne dass er eben der biologische Vater gewesen wäre.

Es ist natürlich so, dass wir alle Role Models sind und dass Kinder von ihren Eltern etwas abschauen, auch wenn es nicht die biologischen Eltern sind. Da gibt es die Modell-Hypothese und die Kompensations-Hypothese, also dass man als positives wie auch als negatives Beispiel fungiert.

Sie haben ja bereits Familiendokus über Corona gemacht. Haben Sie das Thema diesmal bewusst außen vor gelassen?

Das war in dieser Doku nicht so relevant, weil wir jetzt alle schon eine ganze Weile in der Pandemie sind. Insofern war das jetzt kein neuer Zustand mehr. Wir haben uns allgemein angesehen: Wie hat sich das Vaterbild in den letzten Jahren gewandelt? Daher haben wir die Pandemie nicht explizit erwähnt.

Sie haben bei einem Interview mit meinem Kollegen die Pandemie mit einem Stau verglichen. Und dass man da eben auch nicht genau weiß, wann sie vorbei ist und die Zeit daher auch nicht so richtig nützen kann. Wie fühlt es sich derzeit für Sie an?

Mittlerweile ist es ja so, dass wir alle im Rahmen der Pandemie wieder unserer Arbeit nachgehen. Da steht man natürlich vor besonderen Herausforderungen. Bei einer Produktion musste von einem Tag auf den anderen eine Schauspielerin umbesetzt werden, weil ihr Coronatest plötzlich positiv war. Dann wurde ganz fix eine neue Schauspielerin eingeflogen. Bei einer anderen Produktion war die Fahrerin, die alle Schauspieler ans Set gefahren hatte, positiv. Natürlich fragte man sich da: Oh Gott, sind jetzt alle unsere Schauspieler mit infiziert? Das ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation und niemand von uns weiß tatsächlich, wann das vorbei ist.

Ihr Ehemann hat sich bei dem Netflix-Format „Your Life is a Joke“ mit Oliver Polak sehr geöffnet und hat gesagt, er ist ein sehr ungeduldiger Vater …

Ja, das kann ich nur bestätigen, dass er ein sehr ungeduldiger Vater ist und das lässt sich in seinem Fall auch gar nicht leugnen, das ist er definitiv. (Lacht)