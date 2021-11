Polak mit Ulmen auf Netflix: Die heilende Kraft des Scherzens

Gegrillt

Dass das Schwimmen im Heiligen See (sic!) von Potsdam beinahe den Stil eines Baderituals annimmt, ist noch nicht Reinigung genug. Am Abend begibt sich Polak in sein eigenes Habitat, die Stand-Up-Comedy-Bühne, und gießt seine Beobachtungen in einen Roast, in dem er Ulmen ordentlich „grillt“. Ulmen, der sich zuvor auf so sympathische Art geöffnet hatte, muss nun viel Selbstironie aufbringen.

Aber am Ende sind alle wieder gut. Polak fand’s „wunderwunderschön“ mit Ulmen.

Wir auch.