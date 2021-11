Netflix nun mit mehr Transparenz: Eigene Chartseite gestartet

Bisher waren die Netflix-Zahlen, wie bei vielen anderen Streamern, ein Mysterium. Nun listet der Branchenführer seine erfolgreichsten Titel wesentlich transparenter auf. Neue Charts mit konkreten Zahlen ergänzen im Wochentakt die täglichen Top Ten nach Ländern. Der Streamingdienst reagiert damit auch auf Vorbehalte gegen die bisherige Veröffentlichungspraxis, wie aus einem Statement von Vice President Pablo Perez De Rosso hervorgeht. Kritiker hätten die bisherigen Netflix-Rankings teils mit Worten wie "Quatsch", "Blödsinn", "Rosinenpickerei" oder "Ungeprüft" abgetan.

Eigene Website

"Deshalb haben wir uns diesen Sommer noch einmal ans Reißbrett gesetzt und freuen uns heute, die "Top 10 auf Netflix" präsentieren zu können." Auf der Website seien jeden Dienstag die beliebtesten Titel weltweit und nach Ländern geordnet zu sehen.

Die Listen basieren den Angaben zufolge auf der Gesamtzahl der Stunden, die Abonnenten mit dem Ansehen einer Serie, eines Films oder anderer Formate in der Vorwoche (Montag bis Sonntag) verbracht haben.

In der aktuellen Wertungswoche vom 8. bis 14. November führt bei den Filmen „Red Notice“ die „Global Top 10“ an – mit 148,72 Millionen "Hours Viewed", also gesehenen Stunden. Bei den Serien (English) führt "Narcos: Mexico Season 3" mit 50,29 Millionen Stunden, bei den Serien (Non-English) ist noch immer "Squid Game“ mit 42,79 Millionen unangefochten an der Spitze.

LINK: top10.netflix.com