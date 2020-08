Claire Danes: „Als Trump gewählt wurde, hat sich alles verändert“

Claire Danes war noch nicht einmal ein Teenager, als ihre Karriere mit der TV-Dramaserie „Willkommen im Leben“ einen fulminanten Start hatte. Ein Jahr nach dem Ende der Serie schaffte sie den Durchbruch als Julia in Baz Luhrmans „Romeo + Juliet“. Vor neun Jahren kehrte Danes zurück ins Fernsehen mit der Spionageserie „Homeland“, mit der sie Emmys und Golden Globes gewann. Die achte und letzte Staffel war in den USA bereits zu sehen, u. a. bei Amazon Prime Video kann man sie in Originalsprache mit Untertiteln kaufen. Danes ist zum letzten Mal Carrie Mathison.

KURIER: Homeland Security ist den meisten erst seit den Jahren nach dem 11. September ein Begriff. Wie hat der politische Wandel von 2016 die Serie beeinflusst?