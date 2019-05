Causa Brunhofer: Gericht setzte Wrabetz eine letzte Frist

Die Zeit für einen Vergleich in den arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen des früheren Salzburger ORF-Landesdirektors Roland Brunhofer mit dem ORF und dessen Generaldirektor Alexander Wrabetz läuft ab. Das zuständige Gericht in Steyr hat am Mittwoch der „reinen Verzögerungstaktik“ des ORF-Chefs, wie es Brunhofers Rechtsvertretung nannte, mit Ende Juni ein Ende gesetzt. Gibt es bis dahin keine Einigung kommt es zum großen Showdown vor Gericht. Den hatte Wrabetz am Dienstag noch vermieden, weil er sich, obwohl als Partei geladen, per Fax und unter Verweis auf das Requiem für Niki Lauda für die Verhandlung entschuldigte.

In der Causa geht es um Brunhofer versprochene Jobs nach dessen parteipolitisch motivierter Abberufung. Seit zweieinhalb Jahren gibt es dazu Gespräche, auch eine von Wrabetz unterzeichnete Punktation liegt vor. Trotzdem will der General keine daraus entstandene Ansprüche anerkennen. Ein Vergleichsgespräch am Dienstag im ORF war erneut ohne Ergebnis geblieben.