„Carmen“ und mehr: 220 Programmstunden im ORFIII-"Kultursommer"

Fokus Regionalität

Vom Neusiedler See bis zum Bodensee sind ORFIII-Übertragungen geplant, häufig durch Reportagen der Landesstudios ergänzt. Schöber: „Der Fokus liegt ganz klar auf den großen österreichischen Produktionen aus den Bundesländern.“ In Bregenz laufen etwa die Vorarbeiten für die neue Hausoper der Festspiele, Verdis „Ernani“, die am 6. August (21.30) in ORFIII zu sehen ist (Anm.: Premiere live am 19. Juli, 19.30 Uhr, in Ö1).