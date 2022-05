Wie wird sich der neue multimediale Newsroom des ORF auswirken, dessen Besiedlung ja ansteht?

Wir sind vor einem Jahr in den neuen ORF-III-Trakt am Küniglberg eingezogen und haben den unglaublichen Vorteil, dass hier in unserem kleinen, so wie auch im großen neuen Newsroom, Technik und Redaktion komplett verschmolzen und verwoben sind. Mit den Info-Angeboten des ORF, insbesondere mit den Landesstudios und der ORF-2-Information sind wir engstens abgestimmt; die Kolleginnen und Kollegen von ORF 2 kommentieren bei uns etwa täglich in der Vormittags-Info-Schiene; ausführliche, hintergrundhaltige Korrespondentenschaltungen sind ebenfalls wesentlicher Bestandteil dieser Sendeflächen.

Im Zuge des Wahlkampfs um den ORF-Generaldirektor war hin und wieder zu hören, ORF III müsste sich stärker auf seine Kernaufgaben konzentrieren, weil es auch Serien und populäre Filme zu sehen gibt. Das führt zur Frage: Wie unterhaltend soll und darf ORF III sein?

Mit Roland Weißmann haben wir einen Generaldirektor, dem der Kulturauftrag des ORF ein besonderes Anliegen ist und der ORF III als integralen wesentlichen Bestandteil dieses Auftrags sieht. Unsere Aufgabe ist es, für die Menschen, die Kultur lieben, ein ordentliches Angebot zu bieten. Das tun wir in unbestrittener Weise. Darüber hinaus müssen wir aber auch all jene, denen die Kultur etwas ferner ist, dazu verführen, sprich auch für diese ein – manchmal auch niederschwelliges – Angebot machen. Eine Kulturnation wie wir es sind, kann auf Dauer diesen Anspruch nur erheben, wenn nicht nur eine schmale Elite, sondern auch die breite Masse der Bürgerinnen und Bürger sich im Kulturprogramm wieder findet und dieses auch als maßgeblich erachtet.

Kostendruck und Inflation machen auch vor dem Kultur- und Info-Sender nicht halt. Wie gehen Sie, der sich als Programmmacher versteht, mit der Herausforderung um? Und ist mit der neuen Geschäftsführung eine Ausweitung des Budgets gekommen?

Bei ORF III sind wir es gewohnt, mit überschaubaren Budgets zu operieren. Mehr ist natürlich immer gut, aber nach Maßgabe der Möglichkeiten wurde hier ordentlich nachgebessert und wir bemühen uns, die Synergien im Konzern bestmöglich zu nutzen.

ORF III galt immer auch als Spielwiese von Alt-General Alexander Wrabetz. Wie hält es der neue, Roland Weißmann, damit?

Wie gesagt ist Roland Weißmann der Kulturauftrag ein besonderes Anliegen. Ich durfte mit ihm in den vergangenen Wochen eine Vielzahl an Terminen mit Stakeholdern aus dem Kunst- und Kulturbereich wahrnehmen; wobei es ihm ein besonders Anliegen ist, den Kulturbetrieben über die schwierige Post-Corona-Zeit hinwegzuhelfen. ORF III unterstützt dies tatkräftigst. Darüber hinaus realisieren wir mit "Via Austriae – von Ostarrichi nach Österreich" eine monumentale 40-teilige Geschichtsreihe, die von Roland Weißmann ins Leben gerufen wurde.

Danke für das Gespräch.