"Borat"-Fortsetzung kommt noch vor US-Wahl zu Amazon

Borat ist zurück. US-Comedian Sacha Baron Cohen ist erneut in die Rolle des kasachischen Journalisten geschlüpft und hat in den vergangenen Monaten heimlich eine Fortsetzung seiner Kultkomödie "Borat: Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen" gedreht. Die soll noch Ende Oktober und damit noch vor der US-Wahl bei Amazon Prime Video erscheinen.

Der Streamingriese bestätigte am Dienstag, die weltweiten Rechte erworben zu haben. Der Film soll den Titel “Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan.” tragen (etwa: "Borat: Geschenk vom pornografischen Affen an Vize-Präsident Mikhael Pence, um Benefiz für kürzlich geschwächte Nation von Kasachstan zu machen").

Berichte über Borat-Sichtungen

Über den Inhalt ist noch nichts Näheres bekannt, allerdings hatten sich in den vergangenen Wochen Berichte über Borat-Sichtungen gehäuft: Seit dem Erfolg des ersten Borat-Films kennt die Öffentlichkeit Cohens Alter Ego.

Im Juni wurde er bei einer rechtskonservativen Wahlkampfveranstaltung gesehen, New Yorks Ex-Bürgermeister und Trump-Berater Rudy Giuliani rief nach einem Interview mit einem in einem pinken Bikini gekleideten Mann die Polizei.

Mit "Borat" gelang Cohen 2006 ein Erfolgsfilm. Die Fortsetzung dürfte vor allem Republikanern keine Freude bereiten – mit der Serie "Who Is America?" düpierte Cohen sie bereits einmal.